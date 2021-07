Bruno Alves oficializa saída do Famalicão: «A partir deste momento sou jogador livre»

O defesa internacional português Bruno Alves oficializou na quinta-feira a rescisão amigável com o Famalicão, clube da Liga Bwin com o qual tinha assinado contrato para a época 2021/22.

"Venho por este meio comunicar rescisão amigável com o Famalicão. Aproveito para desejar sucesso e que atinjam os seus objetivos. A partir deste momento sou um jogador livre", escreveu o central, de 39 anos, na sua conta pessoal da rede social Instagram.

Bruno Alves, que tinha terminado contrato com o Parma no final da época passada, assinou no início do mês um contrato de duas épocas com o Famalicão e poderá regressar ao futebol italiano, para representar o Crotone.

Recorde-se que passada semana, o técnico Ivo Vieira tinha adiantado, em conferência de imprensa, que Bruno Alves deixou os famalicenses por decisão pessoal e que o assunto estava "ultrapassado e encerrado", garantindo, no entanto, que "não se passou nada".