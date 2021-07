Bruno Rodrigues a chegar ao Famalicão

Bruno Rodrigues está próximo de ser reforço do Famalicão. Segundo a imprensa brasileira, o jogador, de 24 anos, acertou a rescisão de contrato de empréstimo com o São Paulo, onde estava cedido pelo Tombense, e já viajou para Portugal para acertar os pormenores com o conjunto famalicense. Ao que tudo indica, o extremo também vai representar o conjunto Ivo Vieira por empréstimo.

Depois de se destacar na Série B ao serviço do Ponte Preta, onde apontou 11 golos em 47 jogos, Bruno Rodrigues rumou ao São Paulo, mas acabou por ser pouco utilizado por Hernan Crespo. Esta será a segunda experiência do jovem no futebol europeu, já que Bruno Rodrigues conta com uma passagem pelo Doxa.

Este é o quinto reforço do Famalicão para a temporada 2021/22. A formação minhota já anunciou a contratação do guarda-redes Dalberson, dos defesas Bruno Alves e Rúben Lima e do médio David Tavares. Bruno Rodrigues dever ser apresentado em breve.