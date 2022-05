Bruno Rodrigues sem igual no Famalicão

Apesar de ter chegado ao Famalicão no início da época 2021/22, Bruno Rodrigues rapidamente conquistou o seu espaço no conjunto minhoto. E se dúvidas houver quanto a este facto, basta analisar-se o registo estatístico do extremo.Na temporada que agora finda, nenhum jogador do plantel do 'Vila Nova' participou em mais jogos do que Bruno Rodrigues. Dos 41 encontros que o Famalicão disputou, o jogador, de 25 anos, esteve presente em 40, falhando apenas o embate da primeira volta com o Vizela. Apesar disso, em termos de minutos, Bruno Rodrigues é 'apenas' o oitavo mais utilizado.No período em questão, Bruno Rodrigues, que está emprestado pelo Tombense, apontou oito golos e fez quatro assistências.