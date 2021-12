Bruno Rodrigues: «Temos de sair desta situação»

Autor do único golo do Famalicão diante do Benfica , Bruno Rodrigues lamentou que a estratégia dos nortenhos não tenha funcionado frente às águias e assumiu que é necessário à equipa dar a volta por cima."Viemos com a estratégia, mas infelizmente não deu certo. Tive outra chance de empatar, mas o Vlachodimos defendeu bem. Temos de sair desta situação. Cobrámo-nos. Temos de melhorar no Estoril, o jogo é dificil, mas queremos somar pontos", frisou, à SportTV.O avançado brasileiro assumiu ainda que a entrada na segunda parte, com golo de Rafa aos 55 segundos, foi para esquecer. "Faltou concentração de todo o grupo. Precisamos de entrar mais ligados. Esta competição é muito dificil. Vamos trabalhar nesta semana para chegar ao Estoril e somar pontos. Cobramo-nos muito. Estamos a melhorar e vamos continuar a trabalhar. Se Deus quiser vamos sair desta situação."