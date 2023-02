Cádiz: «Para nós é fase a fase»

Com dois golos em apenas dois minutos, Jhonder Cádiz foi a figura da vitória do Famalicão sobre o B SAD. O dianteiro venezuelano frisou que o "importante é marcar sempre, seja na taça ou no campeonato" e garantiu que a turma de João Pedro Sousa, apesar de se ter apurado para as meias finais da Taça de Portugal, pensa jogo a jogo. "Encaramos as partidas como se fossem todas iguais, não importa o adversário que enfrentemos. O importante é lutar sempre pela vitória e é por isso que somos sempre sérios no trabalho que fazemos dentro de campo", analisou na flash interview da Sport TV. "Para nós é fase a fase. Ganhámos agora nos quartos de final, vamos jogar as ‘meias’ da Taça de Portugal e foram muitas as equipas da nossa divisão que ficaram pelo caminho. Nós estamos aqui e vamos lutar até ao fim", rematou.