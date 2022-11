E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cádiz tem aproveitado as taças para cimentar a sua posição no Famalicão e é já um dos melhores marcadores do plantel (tem três golos, tal como Zaydou Youssouf). O venezuelano atingiu esta marca em 435 minutos, superando assim os concorrentes diretos: Millán tem dois golos em 882 minutos e Rui Fonte não marcou em 362 minutos.