Câmara Municipal de Famalicão já trabalha numa solução para o estádio

A Câmara Municipal de Famalicão já está a trabalhar para encontrar uma solução para a falta de condições do estádio. O processo está a decorrer em articulação com o Famalicão e o projeto pensado para resolver esta questão será divulgado em breve pelo próprio autarca, Mário Passos.Ora, esta tomada de posição da Câmara Municipal surge depois de Miguel Ribeiro, presidente da SAD famalicense, ter dito que o emblema necessitava de novas instalações, uma vez que as atuais não ofereciam as condições ideais para o clube.Recorde-se que a requalificação do Estádio Municipal já esteve muito perto de avançar, chegando até a existir um projeto concreto em concurso público, mas a ideia acabou por cair por terra devido aos custos excederem o previsto.