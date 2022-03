Caso Gustavo Assunção: Conselho de Disciplina abre inquérito a alegações de racismo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu abrir um inquérito ao alegado caso de racismo a envolver Gustavo Assunção, que acusou Rafael Barbosa de lhe chamar "macaco". A decisão foi comunicada esta terça-feira.Caso se confirme a veracidade das acusações do médio do Famalicão, o jogador do Tondela incorre numa pena pesada, que pode ir dos dois meses aos dois anos.De recordar que este caso marcou o final do Famalicão - Tondela, com o jogo a estar vários minutos interrompido e com Gustavo Assunção, em lágrimas, a ameaçar deixar o relvado.