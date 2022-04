Claque do Famalicão anuncia que não irá marcar presença no Estádio da Luz

Os 'Fama Boys', claque do Famalicão, anunciaram, esta quarta-feira, que não irão marcar presença no jogo no Estádio da Luz com o Benfica, agendado para as 18 horas deste sábado. Em causa está o facto de o conjunto encarnado exigir que os adeptos da formação minhota forneçam dados pessoais (cartão de cidadão) para poderem entrar no recinto."A necessidade de afirmar a própria superioridade em detrimento de outros é o artifício de defesa dos pobres de espírito. É com este sentimento que dizemos, não! Não vamos ceder a atropelos da legislação, não vamos ceder a medidas securitárias, de quem não tem autoridade para o fazer. Não vamos ceder os nossos dados pessoais! Não! Os nossos valores e honra são inegociáveis! Com o coração ferido, dizemos que, no próximo sábado não iremos estar presentes no estádio da Luz. Acreditamos que, mesmo assim, a nossa equipa irá sentir o apoio e conseguirá alcançar o objetivo. A adversidade transformar-se-á em força! Sou do Vila Nova com muito orgulho...", pode ler-se.