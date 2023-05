Colombatto cita Bielsa para responder a Pepe

Santiago Colombatto recorreu às stories do Instagram para responder a Pepe, que o acusou de ter proferido um insulto racista durante o jogo de ontem, que ditou o apuramento dos dragões para a final da Taça de Portugal.O médio argentino da equipa minhota citou um emotivo discurso que o treinador Marcelo Bielsa fez no balneário do Marselha, em 2015. "Mesmo que vos pareça impossível, não reclamem de nada, engulam o veneno. Aceitem a injustiça que tudo se equilibra no final."Recorde-se que Pepe acusou Colombatto de o ter apelidado de "mono" (macaco em espanhol) durante a partida e apresentou mesmo uma queixa à polícia.O caso foi também comentado pelos dois treinadores depois da partida.