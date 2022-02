Comitiva do Famalicão fica retida no Funchal

A comitiva do Famalicão ficou retida no Funchal e só deverá viajar amanhã para o Porto se as condições climatéricas o permitirem. O mau tempo que se faz sentir na Madeira impossibilitou a viagem dos minhotos para o continente, que já abandonaram o aeroporto Cristiano Ronaldo para se hospedarem no hotel onde jantaram depois da vitória imposta no terreno do Marítimo (0-1) e onde vão pernoitar.Se o tempo adverso não permitir a viagem para o continente no dia de amanhã, o plantel terá de treinar em terreno insular.