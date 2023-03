Conselho de Disciplina considera improcedente o recurso do Famalicão e mantém castigo a Cádiz

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou improcedente o recurso que o Famalicão apresentou no sentido de tentar encurtar o castigo aplicado a Jhonder Cádiz. Dessa forma, o avançado mantém-se como baixa para o jogo frente ao Casa PiaO venezuelano, recorde-se, foi expulso frente ao Santa Clara após um desaguisado com Ygor Nogueira, tendo sido punido com três jogos de suspensão e com uma multa de 1.122 euros. "É julgado totalmente improcedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, mantém-se integralmente a decisão disciplinar recorrida", podia ler-se no comunicado do Conselho de Disciplina.Na presente temporada, o jogador, que já falhou os embates com o Portimonense e o Benfica, soma sete golos em 24 encontros.