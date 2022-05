Continuidade de Banza é cenário complicado para o Famalicão

Depois de terminar o campeonato no 8º lugar, o Famalicão tem agora vários dossiês para resolver durante o verão. Um dos casos mais evidentes é o de Simon Banza, avançado que esteve no Minho por empréstimo do Lens.Ao que tudo indica, o jogador deve estar mesmo de saída, isto na medida em que a sua continuidade obrigaria os famalicenses a um esforço financeiro relativamente grande, não só para acionarem a opção de compra mas também em termos salariais. Apesar disso, Banza parece ter desfrutado da época que viveu em Famalicão, já que publicou uma imagem nas redes sociais com as frases "Obrigado por tudo" e "Estou apaixonado" após o último jogo da temporada.Em 2021/22, o francês, que tem contrato com o Lens até 2023, apontou 17 golos em 33 encontros.