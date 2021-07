Covid-19 gera apreensão no Famalicão

A poucos dias do início oficial da época, o Famalicão vê-se a braços com casos positivos de Covid-19 no seu plantel.





Como já demos conta, Ugarte está infetado , sendo que o médio encontra-se já a cumprir o período de isolamento obrigatória. Para além do uruguaio, ontem circulou a informação de que Diogo Queirós, Riccieli e Pablo também testaram positivo, situação que, de forma natural, é bastante incómoda para Ivo Vieira. Sendo certo que os jogadores em questão falharão o embate com o Feirense, no dia 24 de julho, há ainda a possibilidade de os próximos dias trazerem mais casos positivos.Noutro âmbito, os atletas que testaram negativo foram ontem vacinados e o clube apresentou os equipamentos para 2021/22.