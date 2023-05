Covid condiciona jogadores do Famalicão para jogo com FC Porto

O Famalicão recebe este sábado (20h30) o FC Porto com algumas incertezas no plantel. João Pedro Sousa referiu na conferência de antevisão que tem três jogadores indisponíveis por Covid e não sabe se estarão em condições de entrar nas opções."Tive alguns problemas durante a semana e ainda não sabemos se vão recuperar, mas acreditamos que sim", referiu o técnico minhoto. Para além destas dúvidas, Francisco Moura e Sanca estão castigados e Cádiz está lesionado e também não entra nas contas, aumentando as dificuldades do treinador. Ainda assim, acredita que a equipa "var dar uma boa resposta, porque está muito bem em termos físicos e emocionais"."As polémicas nada afetam, nem faria sentido, já chegou o que aconteceu. Sobre o jogo, como grupo de trabalho, o primeiro erro que poderíamos cometar seria olhar para trás. Porque são jogos e competições diferentes. O contexto é diferente. Como exemplo, no último jogo no Dragão tínhamos de ganhar e a nossa postura tinha de ser mais ofensiva e condicionar o FC Porto. Foi dessa forma que entrámos, porque só nos interessava um resultado. Neste jogo, os papéis estão invertidos, o FC Porto não quer deixar que o campeonato termine nestes próximos dias e quer arrastá-lo. Só um resultado lhes interessa, mas para nós será igual como todos os outros. Temos castigos, lesões, será um onze diferente, em termos estratégicos poderá haver alguma alteração. Temos algumas baixas, problemas com a Covid, podemos ser obrigados a fazer várias alterações.""Não faz sentido estarmos a falar nisso, o importante é o jogo e dar às pessoas o que elas querem, independentemente do resultado é nossa responsabilidade que a vitória aconteça. Agora, o cumprimentar ou não, isso é um não assunto. O importante é falarmos do jogo e dos jogadores.""O que me passa pela cabeça é tentar ganhar este jogo, ultrapassar o Chaves e depois se houver possibilidades matemáticas é chegar ao Arouca. É isso que vamos fazer. Tentar ao máximo vencer os dois jogos, tudo o resto não depende de nós", concluiu.