Críticas ao caso da camisola leva a pedidos de demissão do presidente da Câmara de Famalicão

O caso da criança que teve de tirar a camisola do Benfica por se encontrar numa zona destinada a adeptos do Famalicão, no jogo referente à 6ª jornada da Liga Bwin, continua a fazer correr muita tinta, sendo que, na noite desta segunda-feira, a história conheceu mais um capítulo.Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, abordou o assunto nas redes sociais, classificando a situação, num primeiro momento, como uma "vergonha" para a comunidade famalicense. "Infelizmente, podia ter acontecido em muitos lados, mas a verdade é que aconteceu aqui. Esta notícia é uma vergonha para nossa comunidade. Não há outra maneira do o classificar", referiu. No entanto, face às críticas de que foi alvo, o autarca viria a editar a publicação: "Infelizmente, podia ter acontecido em muitos lados, mas a verdade é que aconteceu aqui. Independentemente das circunstâncias em que ocorreu este episódio, esta notícia está a correr mundo e dá uma imagem negativa e injusta do concelho e do nosso Famalicão".Apesar da alteração, a posição de Mário Passos não foi bem vista por alguns adeptos do clube. Segundo imagens partilhadas pela 'Cidade Hoje' foram deixadas tarjas no edifício da Câmara Municipal de Famalicão com pedidos de demissão do autarca. "Envergonhaste a tua cidade, Representas zero o teu povo", podia ler-se ainda.