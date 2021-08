Dani Morer deve estar de saída do Famalicão e, segundo informações veiculadas em Andorra, vai rumar ao FC Andorra, emblema que atua na 2.ª B de Espanha.





De acordo com a imprensa local, o lateral-direito está praticamente garantido, num negócio que se fará a título de empréstimo.Contratado no início de 2020/21 ao Barcelona, a troco de 400 mil euros, Dani Morer sai apenas com 10 jogos realizados.