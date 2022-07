Dani Morer novamente emprestado pelo Famalicão ao FC Andorra

Dani Morer vai continuar no FC Andorra, uma vez mais por empréstimo do Famalicão. O futuro do lateral-direito estava em aberto, dado que não entava nas contas do Famalicão, mas já está resolvido, com a continuidade no clube que representou em 2021/22.Contratado ao Barcelona em 2020/21, Dani Morer nunca se conseguiu impor verdadeiramente.