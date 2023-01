David Tavares e a longa paragem devido a lesão: «Aproveitei para me conhecer um pouco mais»

O último jogo do Famalicão, no caso frente ao Vizela, marcou o regresso de David Tavares à competição após uma grave lesão no joelho. Na antevisão do embate com o Leixões, para a Taça de Portugal, o médio não escondeu a satisfação por estar finalmente de volta."A sensação foi muito boa, estive muito tempo fora de competição mas senti-me muito bem neste regresso. O grupo acolheu-me muito bem e assim é mais fácil. Esta foi a minha segunda paragem longa, então enfrentei esta com outra bagagem. É sempre um período difícil, mas aproveitei para melhorar em certas questões físicas e conhecer-me um pouco mais. O míster deixou-me à vontade e na minha cabeça só penso em trabalhar", referiu.Em relação à partida desta terça-feira, o camisola 18 assumiu estar à espera de muitas dificuldades: "Já joguei no campo do Leixões e é sempre difícil. O Leixões tem feito uma boa temporada, apesar das últimas derrotas, e encarámos este jogo da mesma forma como todos os outros. Temos uma grande vontade de ganhar o jogo. Temos as nossas ambições, mas queremos pensar jogo a jogo nesta competição".