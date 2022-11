De La Fuente: «Preparados para encontrar um resultado positivo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral De La Fuente, argentino de 25 anos que está a cumprir a segunda temporada ao serviço do Famalicão, classifica a "Allianz Cup como uma competição importante para o Famalicão" e deu corpo à ambição de colocar em prática as aspirações dos minhotos frente a um Ac. Viseu que apelidou de "equipa muito competitiva""O Ac. Viseu tem aspirações a subir de divisão e há imenso tempo que não perde, mas estamos preparados para encontrar um resultado positivo", referiu o defesa, reconhecendo que "as equipas de escalões inferiores tratam sempre de dar algo mais quando defrontam clube de divisões superiores": "Não será um grupo fácil e é obrigatório pensar jogo a jogo. Queremos começar a vencer e depois logo se vê, mas para isso compete-nos estar concentrados para corresponder às exigências que teremos pela frente".