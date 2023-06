Denilson Júnior de saída do Famalicão

Depois de meia temporada ao serviço do Famalicão, Denilson Júnior está de saída do conjunto minhoto. A situação foi noticiado no Brasil e entretanto confirmada porO avançado, de 27 anos, tinha mais um ano de contrato com o Famalicão, mas acabou por acertar a rescisão nos últimos dias. Livre no mercado, o jogador brasileiro deve agora rumar ao Avaí, clube que está a disputar a Série B e pelo qual Denilson já passou, no caso em 2017.Pelo Famalicão, o atacante alinhou em 14 encontros, não tendo apontado qualquer golo. Em Portugal, Denilson já representou também o Tondela e o P. Ferreira.