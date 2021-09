Diogo Costa assina contrato profissional com o Famalicão

O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com Diogo Costa para a assinatura de um contrato profissional válido até 2024. O lateral-esquerdo, de 18 anos, tem vindo a atuar pela equipa sub-23 e está a iniciar agora a sua sexta época ao serviço do clube.





"Estou muito feliz e orgulhoso por assinar contrato com o clube da minha cidade, o clube que me viu crescer. Sinto que o clube valoriza o meu trabalho e a minha qualidade. O Famalicão viu-me crescer e eu vi o clube crescer ao mesmo tempo, foi algo muito bom de ver. O meu amor pelo clube tem vindo a crescer todos os anos e, se continuar assim, não sei onde pode chegar", começou por referir o jogador.Diogo Costa aproveitou ainda para se descrever aos adeptos. "Sou um jogador que gosta de ter bola, de atacar e de fazer muitas assistências. Para além disso, penso que tenho a raça que caracteriza um jogador do Famalicão", referiu o jogador, que vincou ainda a vontade de "ser um exemplo" para quem o acompanha.