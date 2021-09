Com sete jogos disputados pelo Famalicão até ao momento, Diogo Figueiras é o único jogador de campo totalista na formação orientada por Ivo Vieira (o guardião Luiz Júnior também alinhou em todos os jogos).





Chegado ao clube no início da época passada, o lateral-direito, de 30 anos, foi ganhando preponderância no plantel e acabou por dar poucas hipóteses a Dani Morer. Nesta temporada, o concorrente é Hernán De La Fuente, mas o jogador português parece bem lançado para continuar a merecer a confiança do treinador.