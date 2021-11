Com dez jornadas disputadas na Liga Bwin, Diogo Figueiras assume-se já como o único totalista do Famalicão no campeonato. O experiente jogador assume-se assim como uma peça fundamental no esquema de Ivo Vieira.





Chegado ao clube a meio da época passada, o latera-direito agarrou a titularidade desde cedo e não mais a largou. De resto, nesta época, Diogo Figueiras apenas não foi titular nos dois jogos da fase de grupos da Allianz Cup (De La Fuente alinhou de início nos dois encontros).Diogo Figueiras tem contrato com o Famalicão até ao final da presente temporada.