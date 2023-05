Diogo Queirós despede-se do Famalicão: «Anos duros, mas a aprendizagem supera qualquer obstáculo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diogo Queiro´s (@diogoqueiros54)

Em fim de contrato com o Famalicão, Diogo Queirós está mesmo de saída do emblema minhoto. O anúncio foi feito pelo próprio nas suas redes sociais."Hoje termina mais uma época e, por consequência, a minha ligação ao FC Famalicão. Foram anos duros, mas a aprendizagem supera a todos os níveis qualquer obstáculo que tive. Saio com a consciência limpa que dei tudo de mim para representar este clube! Obrigado a quem me acompanhou no clube estes três anos. Agora é tempo de recarregar baterias, descansar e voltar a preparar uma nova época. Coisas boas virão, estarei preparado", escreveu o defesa-central.A passagem de Diogo Queirós pelo Famalicão foi pouco feliz, isto na medida em que, após 22 jogos na primeira época, fez apenas um na segunda metade de 2021/22 (esteve emprestado ao Valladolid na primeira metade), e dois em toda a temporada 2022/23.