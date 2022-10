Diogo Queirós e o regresso: «Foi uma paragem relativamente longa e ainda bem que já acabou»

Depois de uma longa paragem, Diogo Queirós está de regresso ao ativo. O defesa-central já esteve no banco no jogo com o Trofense e agora espera começar a somar minutos e a ser importante."Sinto-me bem, sinto-me de volta. Foi uma paragem relativamente longa e ainda bem que já acabou. Estou a 100% e espero participar e ajudar a equipa da melhor forma e o máximo de vezes possível durante a época.""É um jogo complicado de prever porque, para além da motivação de quererem a primeira vitória, também têm um novo treinador. Sabemos de experiência própria que é mais uma motivação para mostrarem serviço. Temos de estar precavidos e prontos para qualquer situação que nos apareça à frente. De certeza que vamos estar.""Estive sempre com a equipa, acompanhei de perto com todos os colegas esta mudança. Foram momentos menos bons antes da mudança e o míster, desde que chegou, tentou mudar a nossa maneira de pensar enquanto jogadores e equipa. E mesmo enqanto clube. Para darmos a volta à situação em que estávamos. Esperamos continuar a mostrar bons resultados.""Esperamos um Paços super motivado pelos dois factores que afirmei antes. De certeza que também estaremos nas máximas forças.""Temos sempre na nossa mente que queremos dominar, queremos ter o controlo da boa e do jogo para o nosso lado. Assim torna-se mais fácil paa obter resultado que queremos. Este jogo não será exceção."Eu acho que qualquer jogar para mostrar capacidades precisa de minutos e de jogar. Não sou diferente. Claro que passadas todas as adversidades espero que as coisas sejam positivas para mim. É para isso que trabalho todos os dias.