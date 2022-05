Diogo Queirós fez a estreia pelo Famalicão na presente temporada

Rui Pedro Silva havia dito, antes do jogo com o Belenenses SAD, que Diogo Queirós e Zlobin, os únicos jogadores do plantel ainda sem minutos, poderiam ter uma oportunidade nos dois últimos jogos da temporada. Pois bem, no caso do defesa-central a chance chegou mesmo no Estádio do Jamor.O internacional jovem por Portugal rendeu o capitão Riccieli, que estava com queixas físicas, aos 90' e participou nos minutos finais frenéticos do encontro. De resto, pouco depois de entrar, o jogador, de 22 anos, fez um corte importante para canto, sendo prontamente felicitado de forma efusiva por vários colegas de equipa. Um sinal claro da importância que o camisola 23, mesmo sem jogar, tem no plantel.Na primeira metade da temporada, Diogo Queirós esteve cedido ao Valladolid, clube pelo qual realizou oito jogos.