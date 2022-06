Diogo Queirós gera dúvida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão está prestes a iniciar os trabalhos de pré-época, sendo vários os casos pendentes a nível de plantel. Uma das situações que mais dúvidas suscita é a de Diogo Queirós.Depois de ter realizado apenas um jogo na segunda metade da época (esteve cedido ao Valladolid até janeiro), há a expectativa para perceber se o defesa-central continuará nos minhotos em 2022/23. O jogador, de resto, prepara-se para entrar no último ano de contrato.Formado no Leixões e no FC Porto, Diogo Queirós, de 23 anos, representou o Mouscron, o Famalicão e o Valladolid enquanto sénior.