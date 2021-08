Diogo Queirós pode estar de saída do Famalicão. O defesa-central está a ser negociado com o Valladolid e existe a possibilidade de reforçar o emblema da 2.ª liga espanhola a título de empréstimo.





Sem espaço no eixo da defesa famalicense, que conta com Riccieli, Dylan Batubinsika, Alex Nascimento e Alexandre Penetra, Diogo Queirós procura agora uma solução para dar continuidade à carreira e somar minutos.Já o Famalicão procura uma solução para dar minutos a um ativo apetecível no mercado e que o clube não quer que se desvalorize.