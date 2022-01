Diogo Queirós regressa ao Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Valladolid, da Segunda Liga espanhola, anunciou este domingo ter chegado a acordo com o Famalicão, da Liga Bwin, para o fim do empréstimo do defesa central Diogo Queirós.

O internacional sub-21 português realizou apenas oito jogos pelo emblema da segunda divisão espanhola, ditando assim a sua saída.

O segundo classificado do segundo escalão de Espanha tinha opção de compra sobre o defesa de 23 anos, mas decidiu antecipar o fim da cedência, com Diogo Queirós a regressar ao Famalicão.