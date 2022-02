Dois jogadores do Famalicão foram pais esta segunda-feira e estão retidos na Madeira

A comitiva do Famalicão está retida na Madeira desde domingo. O mau tempo na Pérola do Atlântico levou ao cancelamento de vários voos, incluindo aquele onde seguiriam os minhotos.Sem perspetivas ainda de quando poderão descolar rumo ao Porto, os famalicenses aguardam novidades, com dois jogadores em particular a esperarem ansiosamente luz verde para voar.São eles Pickel e Zlobin, médio e guarda-redes, que foram pais esta segunda-feira e não conseguiram estar presentes no momento do nascimento dos filhos.