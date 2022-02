Dolcek testa positivo à Covid-19 e é baixa para o jogo com o Sporting

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, anunciou que Ivan Dolcek testou positivo à Covid-19. O lateral-esquerdo, reforço de inverno dos minhotos, é assim baixa para a partida deste domingo."Os reforços chegaram todos muito bem, alguns estão já prontos para jogar e outros para competir. Estão todos disponíveis, à exceção do Dolcek que testou positivo à Covid-19", explicou o técnico.O jovem croata junta-se assim a Diogo Figueiras, Heriberto Tavares e Rúben Lima, trio que tem estado lesionado, no lote de indisponíveis.