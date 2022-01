Dupla gera expectativa no Famalicão

A recuperar gradualmente dos efeitos que o surto de Covid-19 teve no seu plantel, o Famalicão continua a preparar o jogo de domingo com o Sp. Braga. O boletim clínico dos minhotos contava, à data do último jogo, com três jogadores, sendo que há duas situações bem distintas.Diogo Figueiras, a recuperar de um problema muscular na coxa direita, e Rúben Lima, que sofreu um traumatismo na anca, têm estado afastado das opções, havendo agora a expectativa para perceber se estarão aptos para o próximo encontro do 'Vila Nova'. No caso de Heriberto Tavares, a contas com uma fratura num dedo do pé direito, a recuperação ainda deve demorar mais algumas semanas.