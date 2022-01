Dúvida para tirar no meio-campo do Famalicão

No entanto, há outras opções em cima da mesa. Após ter falhado o último jogo devido à Covid-19, Ofori já deverá estar apto para o encontro de segunda-feira. Por outro lado, Gustavo Assunção, regressado do empréstimo ao Galatasaray, já foi inscrito e poderá ser aposta, caso Rui Pedro Silva assim o entenda.



De fora deve continuar David Tavares, que viu ser-lhe aplicado um processo disciplinar por parte da SAD.

Depois da derrota frente ao FC Porto, o Famalicão preparar já o jogo com o Arouca. Para a receção ao conjunto orientado por Armando Evangelista, Rui Pedro Silva sabe que não pode contar com o castigado Pêpê, situação que abre uma vaga no meio-campo.No Dragão, perante o facto de Charles Pickel ter alinhado como defesa-central, Iván Jaime baixou um pouco no terreno e jogou ao lado de Pêpê no duplo pivot do miolo. Agora, com o português de fora, o suíço pode voltar à posição de origem, mantendo-se o espanhol em terrenos mais baixos do que aqueles que habitualmente pisa.