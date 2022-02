Dylan Batubinsika assume lugar no onze do Famalicão na Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar da goleada aplicada, o jogo entre o Famalicão e o Moreirense não trouxe apenas coisas positivas para os famalicenses. Alex Nascimento, jogador que foi titular nos últimoas cinco jogos, viu o quinto cartão amarelo nesta edição da Liga Bwin e é baixa para a visita ao reduto do Marítimo.Apesar disso, Rui Pedro Silva fez questão de precaver a situação na última jornada. O treinador dos minhotos retirou Alex Nascimento ao intervalo e lançou Dylan Batubinsika, tendo a decisão sido tomada, tal como explicou o técnico no final, no sentido de dar ritmo de jogo ao defesa-central francês. Dessa forma, o camisola 19 prepara-se para voltar ao onze, algo que não acontece desde a jornada 18.Na presente temporada, Batubinsika tem 14 jogos e um golos pelo Famalicão.