Enea e Pelé sem paragem

Os internacionais Enea Mihaj e Pelé foram titulares nos encontros mais recentes que as respetivas seleções realizaram, sendo que o central alinhou os 90 minutos no triunfo da Albânia (2-0) frente à Arménia e o médio foi titular no amigável em que a Guiné Bissau empatou, ontem, sem golos frente à Gâmbia. Recorde-se que a formação orientada por João Pedro Sousa regressa hoje ao trabalho para começar a preparar a estreia na Allianz Cup, a realizar no próximo sábado frente ao Ac. Viseu.