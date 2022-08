Enea Mihaj a caminho do Famalicão

O Famalicão está muito próximo de assegurar a contratação de Enea Mihaj, defesa-central que representa o PAOK. Ao que tudo indica, os minhotos desembolsarão 250 mil euros para garantir a contratação do internacional albanês, cujo contrato com os gregos termina no próximo verão.O jogador, de 24 anos, prepara-se para assinar um contrato válido até 2025 com o Famalicão. Os dois clubes terão chegado ainda a acordo para dividirem a receita de uma futura transferência numa base de 50/50.Na temporada passada, Mihaj realizou 21 jogos pelo emblema grego.