Enea Mihaj chamado pelo novo selecionador da Albânia

Enea Mihaj, defesa-central de 24 anos do Famalicão, integra a primeira convocatória do novo selecionador albanês, Sylvinho. O central está incluído numa lista de 23 jogadores, para a fase de qualificação do Campeonato da Europa de 2024.O defesa tem sido uma escolha frequente na sua seleção, e já conta com 13 internacionalizações somadas. A primeira partida com vista à qualificação do Euro 2024 está agendada para o dia 27 de março, frente a Polónia de Fernando Santos.V. V.