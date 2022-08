Enea Mihaj: «Expectativa é sempre alta no Famalicão»

Nas primeiras declarações como jogador do Famalicão, o central Enea Mihaj admitiu que o desejo demonstrado pelos representantes do clube minhoto nas suas capacidades foi decisivo para aceitar este novo rumo na carreira, depois de três anos no PAOK."Quando recebi a proposta para vir para o clube, falei com o treinador, com o presidente, com o diretor desportivo, e percebi que tinham boas indicações em relação a mim, demonstraram bastante interesse e isso foi o mais importante", começou por dizer, aos meios do clube, admitindo a vontade de alcançar grandes feitos em Famalicão: "A expectativa é sempre alta no Famalicão e queremos alcançar algo grande este ano. Todos temos de trabalhar arduamente, pois esse é o caminho, trabalhar no duro, ser ambicioso, e acreditar em mim e no clube para todos juntos alcançarmos os objetivos."Em relação aos seus pontos fortes, o internacional albanês descreveu-se como "defesa rápido, agressivo e que tenta sempre ler o jogo antes da ação acontecer", sublinhando a missão de de trabalhar todos os dias no sentido de continuar a melhorar.Mihaj demonstrou também já ter algum conhecimento do futebol português. "Já vi alguns jogos da Liga Bwin, sei que há três ou quatro clubes que estão num nível superior, enquanto os restantes estão num nível mais similar entre si. Sei que será uma liga exigente, com qualidade e bons jogadores", afirmou, relembrando que o PAOK já teve vários jogadores portugueses e revelando que Nélson Oliveira, avançado internacional português, lhe " disse coisas boas sobre o clube e que seria uma boa oportunidade" para si.