Equipa sénior do Famalicão passa a treinar na academia do clube a partir da próxima época

A equipa sénior do Famalicão vai passar a treinar na academia do clube a partir da próxima temporada. A notícia foi avançada pela 'Cidade Hoje' e confirmada agora por Record, sendo que esta mudança obrigará a que o espaço passe por obras de melhoramento, nomeadamente a instalação de um campo com relvado natural.Os problemas com as instalações têm sido uma constante no clube minhoto ao longo dos últimos anos, sendo que esta mudança acaba por ter duas justificações. Por um lado, e sendo certo que ainda não há data definida para a Câmara Municipal avançar com obras no estádio, espaço onde o plantel de João Pedro Sousa treina nesta fase, a SAD deixa caminho livre para eventuais intervenções e tem assim um espaço pronto para ser utilizado para treinos caso estas avancem. Por outro lado, todo o universo futebolístico dos famalicenses fica todo concentrado no mesmo espaço, facilitando assim a simbiose que já tem existido entre os escalões de formação e a equipa sénior. Todo este processo obrigará a SAD a fazer um investimento avultado, já na casa dos milhões de euros.As obras na academia devem arrancar em breve, isto de forma a que o espaço esteja pronto a ser utilizado no início da época 2023/24. Apesar desta mudança, a SAD do Famalicão mantém o projeto de construir um centro de estágios numa outra localização.As obras no Estádio Municipal de Famalicão estiveram perto de avançar no início de 2020, mas o munícipio acabou por não adjudicar a intervenção devido ao facto de a única empresa que foi a concurso ter apresentado uma proposta superior ao valor estabelecido pela autarquia para o processo de renovação do recinto (8 milhões de euros). As próximas semanas podem trazer novidades acerca das intervenções no estádio.