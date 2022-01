Espanhóis apontam Adrián Marín a Benfica e Sp. Braga

O jornal espanhol 'AS' adianta que Adrián Marín, lateral esquerdo espanhol que está no Famalicão por empréstimo do Granada, é seguido de forma atenta por Benfica e Sp. Braga, isto na sequência das boas atuações que tem feito na formação de Vila Nova de Famalicão.Aos 25 anos, o canhoto espanhol tem sido um dos destaques da turma minhota, com 16 jogos disputados e 1 golo na Liga Bwin, algo que chamou à atenção dos dois emblemas. O Famalicão, refira-se, tem opção de compra pelo lateral esquerdo, ainda que o valor da mesma não seja conhecido.