Famalicão alcançou 'mão cheia' pela primeira vez no principal escalão

Se Ivo Vieira referiu, após o jogo com o Vizela, que um dos problemas do Famalicão vinha sendo a eficácia, a verdade é que à equipa deu uma resposta cabal e marcou cinco golos frente ao Boavista.A conquista dos três pontos, só por si, é algo importante para os minhotos; no entanto, há um dado que dá uma dose de confiança ainda maior ao plantel: esta foi a primeira vez na história que o clube marcou cinco golos num jogo da 1ª Liga (esta é a 9ª presença do Famalicão na prova). Até aqui, o melhor que o 'Vila Nova' tinha conseguido havia sido quatro golos no mesmo jogo. Tal aconteceu na época passada, frente ao Marítimo (4-0), em 1993/94, frente ao P. Ferreira (4-1), e em 1990/91, contra o Sp. Braga (4-1).Apesar do triunfo por 5-2 sobre o Boavista, o Famalicão ainda não consegue ter um saldo positivo em termos de golos no campeonato, já que tem 16 golos marcados e 17 sofridos. Resta agora perceber se a teoria do 'ketchup' se aplica aos minhotos e se o mais difícil foi mesmo marcar o primeiro.