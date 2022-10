Famalicão anuncia alteração de preço dos bilhetes para o jogo com o Trofense

Depois de ter anunciado que os bilhetes para o jogo com o Trofense tinham um custo de 10 euros, o Famalicão emitiu hoje um comunicado a dar conta da alteração do preço dos ingressos para 5 euros (8, para quem pretender usufruir de transporte)."Esta situação é totalmente alheia ao Futebol Clube de Famalicão. Aquando da definição do sorteio, o nosso clube contactou o Clube Desportivo Trofense no sentido de definir o preço dos bilhetes, sugerindo a estipulação de cinco euros para os sócios dos dois clubes. A situação apenas ficou definitivamente decidida esta quarta-feira e, como tal, o Futebol Clube de Famalicão informa que os sócios que já tinham adquirido bilhetes ao preço inicialmente comercializado (10 euros) terão de se deslocar à Loja Oficial para lhes serem entregues novos ingressos e lhes seja devolvida a diferença em termos de valor", podia ler-se no comunicado dos famalicenses.O encontro está agendado para as 15 horas deste sábado.