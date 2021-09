O Famalicão anunciou esta quinta-feira a contratação de Bernardo Silva. À semelhança do extremo do Manchester City, que tem o mesmo nome, também o médio, de 20 anos, fez a formação no Benfica, tendo saído no verão de 2020 para os holandeses do Feyenoord.





Bernardo Silva, que conta com mais de 30 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal, assinou por três temporadas com o emblema minhoto.