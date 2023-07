Famalicão apresenta reforço no dia do regresso ao trabalho

O Famalicão deu início à temporada 2023/24, esta segunda-feira, e fê-lo com uma cara nova. Trata-se de Justin de Haas, defesa-central holandês ex-NK Lokomotiva, da Croácia.O jogador, de 23 anos, assinou por três temporadas e revelou-se entusiasmado com a experiência. "Mal posso esperar para conhecer os meus novos colegas de equipa etodo o staff do clube. Estou ansioso para iniciar esta nova etapa na minhacarreira", referiu, antes de acentuar a ideia."O Famalicão é uma equipa onde os jovens têm um espaço privilegiado para evoluir. São vários os exemplos de jogadores que se destacaram no clube e espero conseguiratingir um nível muito alto", apontou.