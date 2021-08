Famalicão com bilhetes disponíveis para o jogo com o FC Porto a partir de quarta-feira

Depois da derrota frente ao P. Ferreira, o Famalicão começa a preparar a receção ao FC Porto. Nesse sentido, o clube minhoto esclareceu, esta segunda-feira, como vai funcionar todo o processo em relação à venda de bilhetes para o jogo de domingo.





Os ingressos para a partida estão disponíveis a partir quarta-feira, sendo que, nos dois primeiros dias, apenas sócios detentores de lugar anual (época 2019/2020) poderão levantar esses mesmos bilhetes. De resto, os sócios que tinham lugar anual em 2019/20 terão "entrada gratuita nos primeiros cinco jogos da Liga Portugal Bwin no Estádio Municipal de Famalicão, nomeadamente nos jogos frente a FC Porto, Sporting CP, CS Marítimo, Vitória SC e FC Vizela. Em todos os referidos jogos, o sócio terá, necessariamente, de ser portador de um bilhete para aceder ao jogo", tal como se podia ler no comunicado do clube.Na sexta-feira estará disponível a venda de bilhetes para os sócios até ao número 3000, com quota 7 regularizada, e, no sábado, para os associados com o número daí para a frente. Nesta falange, os ingressos, cuja venda estará dependente da disponbilidade, terão o custo de 8 euros.Os adeptos que queiram ver o jogo terão de ter certificado de vacinação, de recuperação ou teste negativo à Covid-19.