Famalicão com mais dois casos positivos de Covid-19

Depois de, nesta segunda-feira, ter anunciado o aparecimento de nove casos positivos de Covid-19, entre jogadores, equipa técnico e staff técnico, o Famalicão revelou, esta terça-feira, que há mais dois casos positivos no clube.Os minhotos têm optado por não partilhar a identidade dos elementos que testam positivo, pelo que, nesta fase, o número de jogadores indisponíveis é desconhecido. Apesar disso, a realização do jogo com o Belenenses SAD, agendado para esta quarta-feira, não estará em causa. O Famalicão está a seguir o regulamento da Liga e, enquanto cumprir o critério de ter pelo menos 13 jogadores disponíveis, não pedirá o adiamento da partida.Um dos infetados é o treinador Rui Pedro Silva, que não fez a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo.