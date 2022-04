Famalicão com pack 'bilhete + transporte' para o jogo com o Portimonense

O Famalicão iniciou esta terça-feira a venda de bilhetes para o jogo com o Portimonense, sendo que o clube minhoto lançou uma campanha para os seus adeptos.Sendo certo que os bilhetes têm o custo unitário de 5 euros, estando a venda a decorrer até sábado, os adeptos que assim o pretendam podem adquirir o pack 'viagem + bilhete' por 25 euros. A saída está marcada para as 5 horas de domingo, sendo que o transporte está dependente do número de inscrições. As mesmas estão abertas até às 12 horas de sexta-feira.Neste momento, o Famalicão ocupa o 14º lugar da tabela classificativa, com 28 pontos.