Famalicão continua na Madeira e treina nas instalações do Nacional

Ainda a tentar encontrar uma solução para regressar a casa, isto depois de o voo que levaria a equipa da Madeira até ao continente ter sido adiado devido ao mau tempo, o Famalicão vai preparando da forma que pode o jogo com o Tondela. Nesse sentido, o conjunto famalicense utilizou as instalações do Nacional para realizar uma sessão de treino na tarde desta terça-feira.Nas redes sociais, o Famalicão fez questão de agrader a disponibilidade do Nacional no sentido de os minhotos poderem treinar enquanto permanecem na ilha. "O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD agradece ao Clube Desportivo Nacional pela total disponibilidade em aceder ao nosso pedido para ceder as suas instalações tendo em vista a realização de um treino da equipa principal no Estádio da Madeira. Face às restrições que a nossa equipa tem estado sujeita nos últimos dias em virtude do cancelamento de vários voos, apraz-nos realçar a solidariedade do Clube Desportivo Nacional em ajudar o Futebol Clube de Famalicão, num gesto que enobrece e valoriza o futebol português e se revela um verdadeiro sinal de fair-play e de entreajuda", podia ler-se.Depois de já ter pedido o adiamento para domingo do jogo com o Tondela (originalmente marcado para sábado), o Famalicão tenta agora voltar ao continente, podendo o voo acontecer ainda na noite desta terça-feira ou nesta quarta-feira.