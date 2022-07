Famalicão derrotado pelo Trofense em jogo de preparação

O Famalicão perdeu, esta quarta-feira, com o Trofense, por 2-1, em mais um jogo de preparação para a nova temporada.Num encontro disputado na cidade de Guimarães, o reforço Alex Millán, avançado emprestado pelo Villarreal, fez o único golo da turma de Rui Pedro Silva, enquanto Vasco Rocha e Paulo Leiras marcaram para formação orientada por Sérgio Machado.À exceção do encontro com a equipa sub-23, o Famalicão ainda não venceu qualquer jogo neste pré-época, tendo empatado com o Feirense e perdido com o Vizela.